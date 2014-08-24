ثوار العشائر بالعراق: مواجهتنا مع «داعش» حتمية ولكنها مؤجلة

أكد الناطق الإعلامي باسم «ثوار العشائر» في العراق عبدالرزاق الشمري أن مواجهة تنظيم «داعش» لابد منها ولكنها مؤجلة عقب استعادة العشائر حقوقها في الدولة العراقية.

وقال الشمري، في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية، الأحد: «العشائر لن تواجه داعش ما لم تحصل على ضمانات دولية باستعادة حقوقها ومنحها حقها الدستوري في الأقاليم وإعادة التوازن في جميع مؤسسات الدولة وفقا لحجمها الحقيقي.

يأتي هذا في وقت حث فيه رئيس مجلس عشائر الأنبار الشيخ على الحاتم الساسة السنة، السبت، على الانسحاب من محادثات تشكيل حكومة جديدة إثر هجوم على المسجد في ديالي الذي أسفر عن مقتل 70 شخصا، مطالبا السلطات الدينية السنية بمحاربة الميليشيات الشيعية التي قال إنها تشكلت على يد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.