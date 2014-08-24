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عموري: عدم احترام الاتحاد = الخروج من آسيا

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عموري: عدم احترام الاتحاد = الخروج من آسيا عموري: عدم احترام الاتحاد = الخروج من آسيا

طالب الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري" نجم نادي العين زملائه باحترام اتحاد جدة وطموحه في تعويض الخسارة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا بهدفين دون رد.

وقال عموري في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت": "الاتحاد سيخوض مباراة العودة برغبة كبيرة لتعويض الهزيمة في لقاء الذهاب".

وأضاف "علينا الحذر والتركيز جيدا في المباراة المقبلة، فعدم احترام الخصم قد يكلفنا بطاقة العبور إلى نصف نهائي آسيا".

كما أشاد النجم الإماراتي بجماهير العين التي ساندت الفريق بقوة في لقاء الذهاب مؤكدا أن الفوز على الاتحاد في لقاء العودة سيكون أقل ما يمكن تقديمه لهم على دعمهم للفريق.

وخسر الاتحاد أمام العين بهدفين دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت في الإمارات على أن تقام مباراة العودة يوم الثلاثاء المقبل في جدة.

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