“الجمارك” تبحث مع صندوق النقد الدعم الفني لتطوير منظومة العمل الجمركي

بحثت مصلحة الجمارك المصرية اليوم الاثنين مع وفد من صندوق النقد الدولي برئاسة مارتن براون كبير خبراء الصندوق للمصالح الجمركية ومنال أثير

> الممثل الإقليمي للصندوق بالشرق الأوسط المساعدات والدعم الفني الذي يمكن أن يسهم به البنك الدولي في تطوير منظومة العمل الجمركي.

> وقال فؤاد الخباطي رئيس مصلحة الجمارك إن زيارة الوفد للمصلحة حاليا والتي تستمر لمدة 10 أيام تأتي في إطار تعاون صندوق النقد والحكومة المصرية من أجل زيادة الإيرادات

> وتقديم الدعم والمشورة للجهات الحكومية ذات الصلة.

> وأضاف الخباطي ، في بيان له اليوم ، أن الوفد سيطلع على الأداء الحالي والمتوقع مستقبلا في ضوء الخطة الاستراتيجية للمصلحة من أجل تقديم المشورة والدعم الفني لرفع الحصيلة الجمركية.

> كما سيقوم الوفد بزيارة عدد من المواقع الجمركية المختلفة بالموانىء والمطارات للتعرف على سير الإجراءات الجمركية الحالية من أجل تحديد الاحتياجات الفعلية للمصلحة وتقديم الدعم اللازم في ضوء تلك الاحتياجات.

> ولفت إلى أن وفد الصندوق سيلتقي خلال فترة الزيارة بوفد المعونة الأمريكية وأيضا يجتمع برئيس مصلحة الضرائب من أجل بحث كيفية إحداث تعاون مشترك بين كل من مصلحة الجمارك والضرائب في ضوء قيام الجمارك بتحصيل أكثر من 50% من حصيلة الضرائب.

> يذكر أن مشاركة الصندوق أسهم خلال السنوات الماضية في عملية دمج وتطوير مصلحة الضرائب المصرية.

> أ ش أ