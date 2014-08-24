بالفيديو.. محمد حبيب: مرشد الإخوان الحالي هو «جمعة أمين».. ويدير شؤون الجماعة من لندن

قال الدكتور محمد حبيب النائب السابق للمرشد العام لجماعة الإخوان:” إن جمعة أمين القيادي بالجماعة، هو من يقوم بدور «المرشد» الآن، ويدير شؤون الجماعة من لندن.

وأضاف جبيب خلال لقائه على فضائية ” صدى البلد” :” تأخر الإخوان وفقدوا رصيدهم في مصر، فسيتأخرون في الأقطار الأخرى، وما بقي الآن نتج عن الدعم التركي والأمريكي والقطري».

وأوضح حبيب :” أن الولايات المتحدة الأمريكية، تحرص على حفظ أمن إسرائيل، والسيطرة على المنطقة ومنابع البترول، واستغلت الإسلاميين في تحقيق هذا الهدف” .

وأشار إلى أن مجلس شوري الجماعة لم يجتمع لمدة 16 عامًا؛ في الفترة ما بين يناير 1995 حتى 10 فبراير 2011، متابعًا: «وشباب الإخوان سموا مبدأ السمع والطاعة بالقمع والطاعة».

وعن دخول 88 عضوًا من الجماعة في برلمان 2005، قال: «كان يتم تحريكهم بالريموت كنترول من مكتب الإرشاد، ولم يتم اختيارهم حسب الكفاءة؛ ولو عصرتهم مش هينزلوا 5 أو 6 أكفياء».

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