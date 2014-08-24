أخبار عاجلة

خاص مع سيف: لقاءات مع جماهير وعشاق النادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي -
عمرو دياب ودينا الشربيني... القصة الكاملة وأسرار تُنشر للمرة الأولى -
خاص مع سيف: أكاديميات الكرة .. ما لها وما عليها .. ! -
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات -
قصة سقوط رئيسة كوريا الجنوبية: ارتدت زي السجينات الشتوي وبكت عند اقتيادها للسجن -
إنتظروا النجمة " يسرا اللوزي " في بيومي أفندي مع بيومي فؤاد السبت الـ 9 مساءً -
قريباً ... كاميرا dmc في جبل الحلال ترصد عمليات الجيش المصري -
إنتظروا نجم الغناء الشعبي " سعد الصغير " في ده كلام مع سالي شاهين الجمعة الـ 9 مساءً -
خاص مع سيف: تصريحات جمال سامي "محافظ الفيوم" حول تطوير الأندية بالمحافظة -
خاص مع سيف: تقرير عن اليوم الرياضي لليتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالفيديو.. محمد حبيب: مرشد الإخوان الحالي هو «جمعة أمين».. ويدير شؤون الجماعة من لندن

Google+ Print
بالفيديو.. محمد حبيب: مرشد الإخوان الحالي هو «جمعة أمين».. ويدير شؤون الجماعة من لندن بالفيديو.. محمد حبيب: مرشد الإخوان الحالي هو «جمعة أمين».. ويدير شؤون الجماعة من لندن

قال الدكتور محمد حبيب النائب السابق للمرشد العام لجماعة الإخوان:”  إن جمعة أمين القيادي بالجماعة، هو من يقوم بدور «المرشد» الآن، ويدير شؤون الجماعة من لندن.

وأضاف جبيب خلال لقائه على فضائية ” صدى البلد”  :” تأخر الإخوان وفقدوا رصيدهم في ، فسيتأخرون في الأقطار الأخرى، وما بقي الآن نتج عن الدعم التركي والأمريكي والقطري».

وأوضح حبيب :” أن الولايات المتحدة الأمريكية، تحرص على حفظ أمن إسرائيل، والسيطرة على المنطقة ومنابع البترول، واستغلت الإسلاميين في تحقيق هذا الهدف” .

وأشار إلى أن مجلس شوري الجماعة لم يجتمع لمدة 16 عامًا؛ في الفترة ما بين يناير 1995 حتى 10 فبراير 2011، متابعًا: «وشباب الإخوان سموا مبدأ السمع والطاعة بالقمع والطاعة».

وعن دخول 88 عضوًا من الجماعة في برلمان 2005، قال: «كان يتم تحريكهم بالريموت كنترول من مكتب الإرشاد، ولم يتم اختيارهم حسب الكفاءة؛ ولو عصرتهم مش هينزلوا 5 أو 6 أكفياء».

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
خاص مع سيف: لقاءات مع جماهير وعشاق النادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي

خاص مع سيف: لقاءات مع جماهير وعشاق النادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي

قريباً ... كاميرا dmc في جبل الحلال ترصد عمليات الجيش المصري

قريباً ... كاميرا dmc في جبل الحلال ترصد عمليات الجيش المصري

هنري: لقاء السيسي وترامب تاريخي.. ويعكس تطور إيجابي لعلاقة مصر وأمريكيا

هنري: لقاء السيسي وترامب تاريخي.. ويعكس تطور إيجابي لعلاقة مصر وأمريكيا

رئيس «مشروعات» البرلمان: أمريكا مشغولة بمصر

رئيس «مشروعات» البرلمان: أمريكا مشغولة بمصر