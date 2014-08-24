«موارد شرطة أبوظبي البشرية» تحصد 14 جائزة تميز مؤسسي

حازت الإدارة العامة للموارد البشرية، في شرطة أبوظبي؛ متمثلة في إدارة التعليم وملحقيتَيْها الشرطيتَيْن، في واشنطن ولندن، 14 جائزة من جوائز التميز المؤسسي، على ساحات التميز المحلية والإقليمية والدولية وشملت فوز شرطة أبوظبي بالمركز الثاني في فئة أفضل المؤسسات الحكومية في العالم في جائزة ستيفي الدولية العالمية.

وفوز إدارة التعليم بفئة أفضل برنامج ابتعاث في جائزة تميز آسيا للتدريب والتطوير في سنغافورة، وفوز المقدم خالد الخوري؛ مدير إدارة التعليم بجائزة القائد المبدع في التعليم، المنظمة من قِبل الكونغرس العالمي للتعليم، وفوزه بجائزة الشرق الأوسط لتميز قيادات المستقبل فئة (قطاع التعليم) في دبي، وحصول فريق إدارة التعليم على المركز الثالث في جائزة ستيفي العالمية؛ فئة أفضل فريق للموارد البشرية.

كما حصلت الملحقية الشرطية في لندن على المركز الأول في فئة أفضل فريق دعم في جائزة ستيفي الدولية العالمية، وفازت بالمركز الثاني في فئة أفضل فريق إداري وحصلت الملحقية الشرطية في واشنطن على المركز الثالث في فئة أفضل مؤسسة حكومية.

وحصل الملحق الشرطي في واشنطن، النقيب عبدالعزيز الشريف، على المركز الثالث في فئة أفضل شخصية تنفيذية حكومية، وحصلت الملحقية الشرطية في واشنطن على المركز الثالث في فئة أفضل خدمة عملاء في الجائزة؛ والمركز الثالث في فئة أفضل مؤسسة حكومية.

وأكد اللواء محمد المنهالي، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية أن النجاح الذي حققته الإدارة جاء نتيجة حرص فريق العمل على تحقيق التميز.