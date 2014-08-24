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ضبط 146 كبسولة كوكايين في مطار أبوظبي

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ضبط 146 كبسولة كوكايين في مطار أبوظبي ضبط 146 كبسولة كوكايين في مطار أبوظبي

تمكن مفتشو مركز جمرك مطار أبوظبي الدولي مؤخراً من إحباط محاولة لتهريب 146 كبسولة تحتوي على 2,880 غرام من الكوكايين.

حيث وجدت بحوزة عدد من المسافرين القادمين إلى الدولة من إحدى دول أميركا الجنوبية عبر مطار أبوظبي الدولي، أثناء النوبة المسائية لمفتشي المركز، حيث تم الاشتباه براكب من الجنسية النيجيرية، وتحويله مباشرة إلى التفتيش الذاتي، ليعثر بحوزته على 18 كبسولة تحتوي على مادة اشتبه بأنها كوكايين بإجمالي وزن 306 غرامات.

وخلال عملية التحقيق؛ أقر المشتبه به بكون الكبسولات المضبوطة معه تحتوي على مادة الكوكايين، وأن هناك شخصين آخرين مرافقين له على متن نفس الرحلة يحملان المزيد من هذه الكبسولات، وعند تفتيشهما تبيّن أن بحوزتهما ما مجموعة 128 كبسولة مشابهة، بلغ إجمالي وزنها 2,574 غرام.

من جهته، أشاد محمد خادم الهاملي، مدير عام جمارك أبوظبي بالإنابة؛ بالجهود الجبارة التي يبذلها المفتشون الجمركيون في مركز مطار أبوظبي الدولي، وسعيهم الدؤوب لأداء واجبهم على الوجه الأمثل، مشيداً بما يبدونه من التزام تجاه المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقهم، والتي يأتي في مقدمتها التصدي لكافة المحاولات الساعية إلى تهديد أمن الوطن وسلامة من فيه.

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