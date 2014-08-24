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مركز ابن خلدون: لنا دور كبير في إقناع أمريكا باعتبار ” الإخوان” جماعة ” إرهابية ”

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مركز ابن خلدون: لنا دور كبير في إقناع أمريكا باعتبار ” الإخوان” جماعة ” إرهابية ” مركز ابن خلدون: لنا دور كبير في إقناع أمريكا باعتبار ” الإخوان” جماعة ” إرهابية ”

قالت داليا زيادة المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية :” إن المركز له دور كبير في إقناع النائبة الأمريكية ميشيل باكمان بمشروع قانون للكونجرس الأمريكي باعتبار جماعة «الإخوان المسلمين» جماعة «إرهابية»، من خلال الحملة الشعبية لادراج «الإخوان» كتنظيم إرهابي دولي.

وأضافت زيادة خلال مداخلة هاتفية على فضائية ” سي بي سي” ، مساء أمس السبت:” أن المركز قام بتسليم وثائق لـ«باكمان»، تفيد بتورط بعض منظمات المجتمع المدني في أمريكا بتمويل تنظيم القاعدة وجماعة الإخوان، وتعمل على تحسين صورة الإخوان أمام الرأي العام الدولي ” .

وأوضحت أن مشروع القانون نال بعض التأييد داخل المجتمع الأمريكي، مشيرة إلى تكوين «لوبي» على اتصال بالإدارة الأمريكية لدعم مشروع القانون؛ وتوضيح حقيقة الإخوان للمجتمع الأمريكي.

وتابعت زيادة : «تكون كيان جديد من بعض نواب الكونجرس الجمهوريين والديموقراطيين باسم أصدقاء بالكونجرس الأمريكي؛ للدفاع عن مصالح مصر لدى الإدارة الأمريكية».

يذكر أن النائبة الأمريكية ميشيل باكمان وعدد من النواب بالكونجرس تقدموا بمشروع قانون لمجلس النواب لاعتبار جماعة «الإخوان المسلمين» جماعة «إرهابية».

 

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