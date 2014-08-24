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10 اتحادات طلابية تنسحب من إعداد اللائحة الجديدة لإعدادها مسبقا

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قرر 10 من اتحادات طلاب الجامعات المصرية الانسحاب من إعداد اللائحة الطلابية الجديدة، وذلك بعد علمهم بوجود لائحة طلابية أخرى تم إعدادها مسبقا.

وأكد رئيس اتحاد طلاب جامعة اﻹسكندرية محمود رضوان، أنه تم الانسحاب من لجنة إعداد اللائحة الطلابية الجديدة حاليا في معسكر أبوقير، وذلك بعد اكتشافهم لوجود لائحة تم إعدادها من قبل رعاية الشباب التابعة لجامعة الإسكندرية.

وأضاف «رضوان» أن اللائحة التي تم إعدادها مسبقا يتم خلالها سحب صلاحيات رئيس اتحاد الطلاب الإدارية والمالية والتنفيذيةداخل الجامعة.

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