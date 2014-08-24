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محكمة الرياض العامة تطلق حملة التبرع بالدم

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محكمة الرياض العامة تطلق حملة التبرع بالدم محكمة الرياض العامة تطلق حملة التبرع بالدم

    دشن رئيس المحكمة العامة بالرياض الشيخ إبراهيم بن عبدالله الحسني حملة التبرع بالدم التي تنظمها وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الصحة.

حضر تدشين الحملة أصحاب الفضيلة قضاة المحكمة والأمين العام للمحكمة العامة مسلم الجميعة، ومدير ادارة المحكمة عبدالله الشمري ومسؤول العلاقات العامة بالمحكمة خالد السحيم ومنسوبو المحكمة.

وتهدف الوزارة من تنفيذ هذه الحملة توفير الاحتياجات اللازمة للمرضى لما فيها من التعاون والتكاتف بين أبناء هذا الوطن المعطاء حيث اتخذت الوزارة كافة الترتيبات والتجهيزات لنجاح الحملة بمشارك فريق طبي من المديرية العامة للشؤون الصحية بمناطق المملكة والذي يقوم بدوره بالكشف الطبي الدقيق على كل متبرع وإجراء كافة الفحوصات المخبرية اللازمة للتبرع.

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