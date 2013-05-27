أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

لجنة الأمن القومي بالشورى تستدعي "التلاوي" بسبب "تمرد"

Google+ Print
لجنة الأمن القومي بالشورى تستدعي "التلاوي" بسبب "تمرد" لجنة الأمن القومي بالشورى تستدعي "التلاوي" بسبب "تمرد"
وكيل اللجنة: ضابط بأمن الدولة حاول توزيع استمارات "تمرد" على المشاركات بندوة الرائدات الريفيات

كتب : أ ش أ منذ 41 دقيقة

صرح وكيل اللجنة العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى الدكتور سعد الدين عمارة، أن اللجنة استدعت رئيس المجلس القومي للمرأة الدكتورة ميرفت التلاوي؛ بسبب استغلال محاضر بإحدى الدورات التدريبية التابعة للمجلس في دمياط للدورة سياسيا وتوجيهها نحو فصيل بشكل لا يتسق مع قومية المجلس.

وقال سعد، في تصريحات للصحفيين اليوم، إن الدورة التدريبية تم تنفيذها للرائدات الريفيات أيام 14 و15 و16 مايو الحالي، وكان هناك محاضرون من القاهرة عرف أحدهم نفسه على أنه ضابط سابق بأمن الدولة وحاول توزيع استمارات "تمرد" على المشاركات بالندوة، غير أن المسؤولين عن الدورة منعوه من ذلك.

وأضاف الدكتور سعد أن المحاضر المذكور تحدث في الدورة بسلبية شديدة عن الرئيس، ودعا المشاركات إلى ضرورة الوقوف بقوة ضد الرئيس في الثلاثين من شهر يونيو المقبل لإزاحته عن السلطة.

وأعرب البرلماني بمجلس الشوري عن رفضه الشديد لمحاولة تسييس المجلس القومي للمرأة، مؤكدا على ضرورة أن يظل المجلس قوميا ولا ينحاز لفصيل على حساب الآخر، وأن سبب استدعاء الدكتورة ميرفت التلاوي يعود لكيفية سماحها بحدوث ذلك، وأن الدكتورة التلاوي خارج حاليا وستحضر اللجنة عقب عودتها من الخارج.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط