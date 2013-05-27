لجنة الأمن القومي بالشورى تستدعي "التلاوي" بسبب "تمرد"

وكيل اللجنة: ضابط بأمن الدولة حاول توزيع استمارات "تمرد" على المشاركات بندوة الرائدات الريفيات

كتب : أ ش أ منذ 41 دقيقة

صرح وكيل اللجنة العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى الدكتور سعد الدين عمارة، أن اللجنة استدعت رئيس المجلس القومي للمرأة الدكتورة ميرفت التلاوي؛ بسبب استغلال محاضر بإحدى الدورات التدريبية التابعة للمجلس في دمياط للدورة سياسيا وتوجيهها نحو فصيل بشكل لا يتسق مع قومية المجلس.

وقال سعد، في تصريحات للصحفيين اليوم، إن الدورة التدريبية تم تنفيذها للرائدات الريفيات أيام 14 و15 و16 مايو الحالي، وكان هناك محاضرون من القاهرة عرف أحدهم نفسه على أنه ضابط سابق بأمن الدولة وحاول توزيع استمارات "تمرد" على المشاركات بالندوة، غير أن المسؤولين عن الدورة منعوه من ذلك.

وأضاف الدكتور سعد أن المحاضر المذكور تحدث في الدورة بسلبية شديدة عن الرئيس، ودعا المشاركات إلى ضرورة الوقوف بقوة ضد الرئيس في الثلاثين من شهر يونيو المقبل لإزاحته عن السلطة.

وأعرب البرلماني بمجلس الشوري عن رفضه الشديد لمحاولة تسييس المجلس القومي للمرأة، مؤكدا على ضرورة أن يظل المجلس قوميا ولا ينحاز لفصيل على حساب الآخر، وأن سبب استدعاء الدكتورة ميرفت التلاوي يعود لكيفية سماحها بحدوث ذلك، وأن الدكتورة التلاوي خارج مصر حاليا وستحضر اللجنة عقب عودتها من الخارج.