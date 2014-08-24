تسليم ثلاثة معوقين في ينبع سيارات خاصة

المدينة المنورة - خالد الزايدي

سلم مدير عام الشؤون الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور نايف الحربي ثلاثة معوقين في مركز التأهيل الشامل بينبع سيارات مجهزة ومهيأة لهم، بعد تسلمها من وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن الدفعة الثانية، كما تم تكريم المتطوعين الذين شاركوا في نقل النزلاء من مقر المركز السابق إلى مقر المركز الجديد الذي سيتم افتتاحه رسميا الشهر القادم.