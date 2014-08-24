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إسرائيل تقصف بلدة البطايشة جنوبي لبنان ردا على إطلاق صاروخ

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قال مصدر أمني لبناني إن مدفعية الجيش الإسرائيلي أطلقت، مساء السبت، عدة قذائف على بلدة البطايشة جنوبي لبنان، ردا على إطلاق صاروخ على أراضيها من الجنوب اللبناني.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن قذائف المدفعية الإسرائيلية أصابت بلدة البطايشة، دون أنباء عن أضرار مادية ولا خسائر بشرية.

وهو ما أكدته الإذاعة العامة الإسرائيلية بالقول إن «مدفعية الجيش الإسرائيلي ردت بإطلاق قذائف مدفعية على لبنان ردا على إطلاق صاروخ على منطقة مفتوحة في الجليل الأعلى».

وكان المصدر الأمني، الذي فضل عدم نشر اسمه، أفاد في وقت سابق، بأن صاروخا أطلق من المنطقة الواقعة بين الضهيرة وعلما الشعب جنوبي لبنان، وسقط شمالي إسرائيل.

وذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أنه عثر على صاروخ في منطقة مفتوحة في عكا، دون أنباء عن أضرار مادية ولا خسائر بشرية.

لكن الشرطة الإسرائيلية ذكرت، في تغريدة على حسابها بموقع «تويتر»، أن «4 أشخاص أصيبوا بالصدمة».

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