سارقو المساجد في قبضة شرطة الغربية

ضبطت شرطة الغربية، عصابة «مقنّعة» مكونة من 3 أفراد، بينهم مخالفان لقانون الإقامة، تخصصت في سرقة صناديق التبرعات المالية داخل المساجد على مستوى إمارات الدولة.

وأفاد العقيد عجيل علي عبد الله الجنيبي، مدير مديرية شرطة المنطقة الغربية؛ في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بأنه جرى أخيراً ضبط عصابة مكونة من (خليجي وعربيين) في عملية احترافية، بعدما تم التوصّل إلى تحرّكاتهم المريبة، ونشاطهم المشبوه المتستّر في جنح الليل؛ تنفيذاً لعملياتهم الإجرامية.

مشيراً إلى تحريز حديديتين استخدمهما أفراد العصابة في تحطيم أبواب المساجد بعد منتصف الليل، وإتلاف صناديق «حديدية وخشبية» لجمع التبرعات المالية الخيرية للمصلّين، وتحريز مبلغ مالي بحوزتهم، ولا تزال الاستجوابات جارية لحصر المسروقات، وكشف ملابسات الوقائع.

وكانت بلاغات قد وردت مؤخراً إلى «المديرية» تفيد بسرقة صناديق تبرعات تابعة لجمعيات خيرية في عدد من مساجد المنطقة الغربية، وتبيّن من خلال المعاينة الأولية، أن العصابة تتبع أسلوباً إجرامياً واحداً بتكسير أبواب المساجد والصناديق؛ وبدون إحداث أية جلبة أو أصوات مرتفعة.

واعترف المشتبهون في الاستجواب بالاشتراك سوياً بسرقة 26 صندوق تبرع مالي من مساجد متفرقة على مستوى إمارات الدولة.