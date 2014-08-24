جمارك دبي تحتفل بتخريج الدفعة الأولى للتحصيل العلمي

احتفلت جمارك دبي بتخريج الدفعة الأولى لبرنامج جمارك دبي للتحصيل العلمي. وعبّر بطي عبد الله الجميري، المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والمالية والإدارية بجمارك دبي عن سعادته وفخره بالإنجازات التي حققها الخريجون، والنتائج الباهرة التي حققها البرنامج منذ انطلاقه في عام 2012.

وأشار إلى أهمية التطوير الأكاديمي للموارد البشرية المواطنة، ودوره في تحقيق التنافسية العالمية والأهداف الاستراتيجية للدائرة.

وتغطي المنحة الدراسية التي تقدمها جمارك دبي لموظفيها المواطنين- ممن تمت الموافقة على طلبهم لمواصلة التحصيل العلمي- الرسوم الدراسية كافة.

وسلّم الجميري شهادات الشكر والتقدير للخريجين: سعيد البناي، مدير قسم المدفوعات، والحاصل على ماجستير الإدارة المالية من الجامعة الكندية في دبي بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف، ومحمد باليوحة، ضابط تطوير أول، والحاصل على ماجستير إدارة الأعمال بتقدير عام جيد جداً من الجامعة الكندية في دبي.

الجدير بالذكر أنه ومنذ انطلاق البرنامج، حصل أربعة موظفين على المنحة في العام الأكاديمي 2012-2013، وتسعة موظفين في العام 2013-2014، لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في تخصصات مختلفة.