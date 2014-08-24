الإمارات عضواً في المكتب التنفيذي لمجلس الشباب العربي الأفريقي

انتخبت سحر أحمد العوبد نائب رئيس الاتحاد العربي للعمل التطوعي رئيس مجلس إدارة جمعية متطوعي الإمارات عضواً بالمكتب التنفيذي ومنسقاً إقليمياً لدول الخليج العربي واليمن بمجلس الشباب العربي الإفريقي لمدة 4 سنوات.

حيث شاركت كممثلة للدولة لدى المؤتمر العام الثاني للمجلس، الذي أقيم بالعاصمة السودانية الخرطوم ، بمناسبة مرور عشرة أعوام على تأسيسه تحت شعار «رؤى موحدة لتحديات مشتركة» بمشاركة 40 دولة و60 منظمة شبابية عربية وإفريقية.

وقالت: «إن انتخاب الدولة عضواً في المكتب التنفيذي الجديد ومنسقاً إقليمياً لدول الخليج العربي واليمن في مجلس الشباب العربي الإفريقي يأتي إضافة جديدة لنجاحات شباب الإمارات وتطور النهضة الشبابية الإماراتية التي تحظى بالدعم اللامحدود من قبل القيادة الرشيدة».