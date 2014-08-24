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حكم نهائي بجلد "محامي أحلام" وسجنه بعد تهجّمه على شمس

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حكم نهائي بجلد "محامي أحلام" وسجنه بعد تهجّمه على شمس حكم نهائي بجلد "محامي أحلام" وسجنه بعد تهجّمه على شمس

السبت 23-08-2014 21:51

أزالت محكمة الرياض الاستئنافية الستار عن قضية المغرّد "محامي الملكة أحلام"، بتأييد سجنه 3 أشهر وتغريمه 10 آلاف ريال سعودي، ثمّ جلده 80 جلدة، بعد تطاوله على الفنانة شمس وتجريحها بها، في القضيّة المرفوعة من المحامي حسين العصفور.

وقال العصفور لـ"سيدتي نت": "إنّ هذا الحكم يُعتبر نهائياً، بعد إحالة أوراق القضية إلى إمارة الرياض، لاتخاذ الإجراءات اللازمة والمتبعة ضد المُتّهم، كونه يُقيم في الرياض بعد القبض عليه من قبل رجال مركز شرطة الملز".

وزاد العصفور قوله "إنّ المغرّد المُتّهم، المُطلِق على نفسه اسم "محامي الملكة أحلام" على "تويتر" و"فيس بوك"، قام بالإساءة إلى الفنانة شمس من خلال هذين الموقعين، وذلك بقذفها واتّهامها بتُهم غير لائقة، كما لفّق لها صوراً مخلّة بالآداب، وكذلك قام بتحريض إحدى القبائل على قتل "شمس"، فضلاً عن السبّ والشتم والقذف، ونعتها بصفات سيّئة في عددٍ من تغريداته على لسانه لمصلحة الفنانة "أحلام"، التي ذكرها في أكثر من تغريدة، والذي اعترف أمام هيئة المحكمة بأنها صادرة منه شخصياً من خلال حسابه الإلكتروني".

وبعد صدور حكم محكمة أوّل درجة بسجن المُتّهم وجلده، تمّ رفض طعنه أمام محكمة الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه، ليكون أول حكم قضائيّ نهائيّ صادر في السعودية، بسبب إهانة وهجوم على فنان في "تويتر".

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سيدتي

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