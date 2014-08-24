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رويدا عطية وسعد رمضان في حفل البلازا بالاس

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رويدا عطية وسعد رمضان في حفل البلازا بالاس رويدا عطية وسعد رمضان في حفل البلازا بالاس

السبت 23-08-2014 21:57

منذ أسبوعين كان الجمهور على موعد مع النجمة رويدا عطية والنجم سعد رمضان، في سهرة في البلازا بلاس طبرجا، حضرها أكثر من ٥٥٠ شخص من عشاق النجمين.
افتتح الحفل سعد رمضان الذي غنّى مجموعة من أجمل أغنياته، إضافة إلى أغنيات اختارها من المكتبة الموسيقية لكبار النجوم، ولبّى طلبات الساهرين فغنّى اللون الخليجي وأجاده، فأشعل الأجواء لساعة ونصف من الوقت، تفاعل خلالها الحاضرون معه بشكل مُلفت.
بعد سعد اعتلت رويدا عطية المسرح وغنّت من قديمها وجديدها، ثم اختارت أغنيات للشحرورة صباح، ولبّت طلب الساهرين فأدّت اللون العراقي وأطربت الحاضرين الذين كانوا يردّدون الـ (آه) ويصفّقون لها. رويدا غنّت وتمايلت ورافقتها فرقة استعراضية مُحترفة فأشعلت الأجواء فرحاً وأمتعت الحاضرين الذين طالبوها وسعد بحفل آخر.

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سيدتي