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الراقصة صافيناز تتزوج سراً

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الراقصة صافيناز تتزوج سراً الراقصة صافيناز تتزوج سراً

السبت 23-08-2014 23:31

بعد كمِّ المشاكل التي واجهت الراقصة الأرمنية الأصل صافيناز، التي هُددت بالترحيل من ، لجأت إلى حيلة جديدة، نصحها بها محاميها وبعض المقرّبين منها، ألا وهي الزواج من رجل مصري.

وفي تفاصيل الواقعة أنّ الراقصة ذهبت إلى إحدى الهيئات الحكومية المصريّة، التي تهتمّ بجوازات السفر وتمديد الإقامات لغير المصريين، حيث طالبت بمدّ إقامتها، لأنّها ستتزوّج برجل مصريّ.

وأخفت صافيناز الخبر تماماً، فيما نفى مدير أعمالها وليد فطين الواقعة، وأوضح أنّها لم تتزوّج. ولكن مصادر في مصلحة الجوازات كشفت عن أنّ صافيناز طلبت تمديد إقامتها، لأنها تزوّجت برجل مصريّ، ولا يستطيع أحد في هذه الحال أن يمنعها من الإقامة في مصر، بالرغم من أنّ الزواج تمّ بعقد عرفيّ.

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سيدتي

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