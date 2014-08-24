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قناة مصرية تتحدّى قرار منع "حلاوة روح" بعرضه على شاشتها

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قناة مصرية تتحدّى قرار منع "حلاوة روح" بعرضه على شاشتها قناة مصرية تتحدّى قرار منع "حلاوة روح" بعرضه على شاشتها

الأحد 24-08-2014 00:23

تفاجأ الجمهور بإحدى الفضائيات المصرية التي تقوم بعرض فيلم "حلاوة روح" للنجمة هيفا وهبي، بعد أن تمّ منعه من العرض سينمائياً بقرار من رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب، بحجّة تضمنه ما يخلّ بعادات المجتمع المصري وتقاليده، وبسبب خدشه الحياء العام.

الفيلم تمّ عرضه على قناة تحمل اسم " العرب"، وهي قناة غير معروفة بشكل كبير، وظهرت ضمن موجة قنوات الأفلام التي انتشرت مؤخّراً، من دون وجود أيّ رقابة عليها.

وعن موقف المُنتج محمد السبكي من هذا الأمر، قال لـ"سيدتي نت" إنّه لم يشاهد هذه القناة، "ولكن بالتأكيد أن ما عُرض هو ليس النسخة الأصليّة من الفيلم، بل نسخة مسرّبة من التي تمّ تسريبها وبيعها على إسطوانات".

وعن الموقف القانوني، قال السبكي: "إنّ قنوات الأفلام انتشرت بشكل ضخم، ومن دون رقابة، ومن دون معرفة أصحابها، حتّى يتمّ اللجوء إلى مقاضاة أحدهم".

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سيدتي

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