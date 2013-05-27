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المعداوي : تخفيض الإضاءة بمطار القاهرة بدلا من إغلاقه ليلاً

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المعداوي : تخفيض الإضاءة بمطار القاهرة بدلا من إغلاقه ليلاً المعداوي : تخفيض الإضاءة بمطار القاهرة بدلا من إغلاقه ليلاً

 

أعلن وزير الطيران المدنى المصرى وائل المعداوى اليوم الاثنين أنه سيتم تخفيض الإضاءة بمطار القاهرة الدولى وقطاعات الوزارة بنسبة 20% بداية من أول شهر يونيو المقبل فى إطار ترشيد الطاقة بدلا من غلق المطار ليلا.

وقال المعداوى، فى تصريح له اليوم نشرته الوكالة الألمانية ، :”تم استبعاد فكرة غلق المطار ليلا والتى كان من المقرر تنفيذها يونيو القادم فى إطار ترشيد الطاقة وسيستمر العمل فى كل مبانى المطار كماهى حاليا”.

وأضاف: “لن يتم تحويل أية رحلات من مبنى إلى آخر وسيتم الاكتفاء بخفض الإضاءة ليلا بنسبة 20 % مع تشغيل ممر واحد فقط من أجل استخدامه ليلا نظرا لانخفاض حركة الطيران فى هذا الوقت .

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