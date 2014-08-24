لهذا السبب رفضت فاتن حمامة زيارة عمر الشريف لها

أثناء الأزمة الصحيّة الأخيرة التّي مرت بها النّجمة المصرية فاتن حمامة، اضطرّت إلى التغيّب عن الأضواء، بالرغم من أنّ زوجها السّابق ووالد نجلها الوحيد طارق، النّجم العالمي المصري عمر الشريف، لم يغب عنها هاتفيّاً، وكان قد أكّد لها أنّه سيأتي من فرنسا، حيث يُقيم، إلى مصر، من أجل رؤيتها والاطمئنان إلى صحّتها.

ولكن بحسب ما علمه "سيدتي نت" من مصادر مقرّبة من الفنانة، أنها هي التي طلبت منه عدم الإتيان إلى مصر، مؤكّدةً له أنّ الأمر لا يستحقّ، وأوضح المصدر: "أنّ الفنانة كانت تخفي مرضها عن الشريف، لكنّه علم بوضعها من خلال بعض وسائل الإعلام. وعندما اتصل بها، أكّدت له أنها تعافت وأصبحت أفضل بكثير من بداية الأزمة، وإنها انتقلت إلى منزلها، وهو ما لا يستدعى عودته من فرنسا".