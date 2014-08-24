راغب علامة: أريد عملاً تمثيلياً "يطنّ ويرنّ" وليس أيّ عمل

أكّد السّوبر ستار راغب علامة أنّ من الممكن أن يخوض تجربة التمثيل، لكن بشروط معيّنة. وأوضح في دردشة مع "سيدتي نت" أنّ "التمثيل هو مشروع فنّي منفصل عن الغناء، وأنا حالياً ضد خوض هذه التجربة، تماماً كما كنت في البداية ضدّ أن أكون رئيس لجنة تحكيم برنامج "أراب أيدول". ولكنني ما لبثت أن اقتنعت وكانت تلك التجربة مرحلة جميلة في فترة من الفترات".

وتابع علامة: "أنا لست ممثلاً، ولكي أقدم على خطوة التمثيل، فلا بدّ من أن أكون محاطاً بأشياء كثيرة من بينها الإنتاج الضخم. التمثيل يتطّلب مني الابتعاد عن الحفلات لمدّة أربعة أشهر أو خمسة أشهر، لأنني لا يُمكن أن أجمع بين الغناء والتمثيل في فيلم أو مسلسل، في وقتٍ واحد" .

وعمّا إذا كان يُفضّل التمثيل في مسلسل تلفزيوني أو فيلم سينمائي، قال علامة: "أنا ضدّ المسلسلات".

ولأن نجوماً عديدين اتّجهوا نحو الدراما التلفزيونية في رمضان، من بينهم هيفاء وهبي، وميريام فارس، وتامر حسني، كما أنه من المتوقع أن يخوض عمرو دياب التّجربة في رمضان 2015، أوضح علامة: "وأنا ضدّ! ولا أقصد أنني ضدّ هذه الأسماء، بل ضد التجربة بحدّ نفسها".

وعمّا لو حصل على عرض دراميّ مغرٍ وبإنتاج ضخم جداً، فهل يُمكن أن يجعله يتراجع عن موقفه، أجاب علامة: "أريد عملاً "يرنّ ويطنّ" وليس أيّ عمل".

من ناحية أخرى، أعلن السوبر ستار عبر موقعه الخاصّ في "إنستغرام"، أنّه في أوائل شهر أيلول/سبتمبر سيكون الموعد الذي اختاره لطرح ألبومه الجديد "حبيب ضحكاتي"، مرفقاً بصورة لغلاف الألبوم. وفي هذا الصدد، قال علامة لـ"سيدتي نت": "الألبوم الجديد منوّع جداً، ويضمّ أغنيات بألوان ولهجات غنائية عدّة"، موضحاً أنّه أرجأ موعد طرح عمله الجديد، من عيد الفطر إلى أوائل شهر أيلول/ سبتمبر، بسبب المجازر التّي كانت تحصل بحق الأطفال في غزة.

وكان علامة قد نشر صورة على صفحته الرسمية عبر موقع "فيس بوك"، يظهر فيها شقيقه خضر علامة أثناء تسليم ماستر الألبوم، وكتب معلقاً عليها: "السيد خضر علامة يُسلّم السيد سامر أيوب "ماستر" ألبوم السوبر ستار راغب علامة "حبيب ضحكاتي" 2014، الذي سيطرح في الأسواق العالمية والعربية في آخر شهر آب/أغسطس الحالي".

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