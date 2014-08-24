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محلل سياسي: واقعة قتل شاب أسود على يد رجل أبيض بأمريكا ليست الأولى

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محلل سياسي: واقعة قتل شاب أسود على يد رجل أبيض بأمريكا ليست الأولى محلل سياسي: واقعة قتل شاب أسود على يد رجل أبيض بأمريكا ليست الأولى

قال فادي سلامين :” إن واقعة قتل الشاب ذو البشرة السوداء مايكل براون، ليست الأولي في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية” ، مؤكدًا :” أن هناك العديد من الوقائع حول مقتل شاب أسود على يد رجل أبيض أو رجل شرطة ” .

وأضاف سلامينعلى فضائية ” الغد العربي” :”  أن هناك جهود كبيرة تحاول تسريع محاكمة فرد الشرطة الذي قتل براون، والتوصل للوقائع ” .

وفي سياق متصل، أكد سلامين أن داعش تمثل خطر كبير لا يساوي أى خطر في العالم، ولفت إلى أن داعش تهدد الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وأوروبا بجانب الدول العربية.

يذكر أن شاب أسود يدعى مايكل براون، بالغ من العمر 18 عاما، لقي مصرعه في ولاية ميزوري الأمريكية لمجرد اشتباه رجال الشرطة فيه بسرقة متجر.

 

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