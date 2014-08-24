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ملثمون يختطفون تاجر تحت تهديد السلاح بطهطا‎ في سوهاج

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ملثمون يختطفون تاجر تحت تهديد السلاح بطهطا‎ في سوهاج ملثمون يختطفون تاجر تحت تهديد السلاح بطهطا‎ في سوهاج

ارشيفية

تبلغ إلى قسم شرطة طهطا بمحافظة سوهاج من أهالي شارع احمد عنبر بقيام عدد من الافراد الملثمين والذين كانوا يحملون الاسلحة الالية باختطاف تاجر سيراميك وادوات صحية منذ قليل .

وبدأت الواقعة عندما كان حسن الصعيدى تاجر سيراميك وادوات صحية موجود امام المحل الخاص به بشارع احمد عنبر بمدينة طهطا وقال شاهد عيان ان سيارة جيب كان يستقلها عدد من الاشخاص ملثمون ويحملون الاسلحة الالية توقفت امام المحل الخاص بالمذكور وأجبروه على ركوب السيارة تحت تهديد السلاح، وحاول العديد من أصحاب المحلات التجارية في المنطقة متابعتهم لكنهم نجحوا في الهرب.

وتكثف الاجهزة الامنية بطهطا من مجهوداتها للتوصل الى الجناة وتحرير التاجر المختطف.

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