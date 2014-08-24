بالصور .. إزالة 214 حالة تعد علي الأراضي الزراعية بالمنيا

تمكنت حملة من الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية ومديرية الزراعة من إزالة 214حالة تعد على مساحة 10 فدان و17 قيراط و6 سهم بمراكز المنيا وذلك في إطار حملات الإزالة التي تجرى على مستوى مراكز المنيا من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية داخل المحافظة.

أوضح التقرير الذي تم عرضه على اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا المجهودات التي بذلت من الوحدات المحلية خلال الفترة من 15/8/2014 حتي 21/8/2014 حيث تم إزالة 74 حالة بمركز مغاغة بمساحة 3 فدان و21 قيراط و14 سهم وعدد 5حالة بمركز بني مزار بمساحة 4 قيراط و11حالة بمركز مطاي بمساحة 14 قيراط و18 سهم وعدد 10 حالة بمركز المنيا بمساحة 1فدان و11 قيراط و18 سهم وعدد 14 حالة بمركز أبوقرقاص بمساحة 16 قيراط و10سهم وعدد 33 حالة بمركز ملوي بمساحة 1 فدان و7 قيراط و4 سهم وعدد 19 حالة بمركز ديرمواس بمساحة14 قيراط و2 سهم ، بالإضافة إلي عدد 48 حالة إصلاح زراعي بمساحة 1 فدان و23 قيراط و12 سهم .

وجه المحافظ بضرورة إستمرار الحملات للتصدي لمحاولات تبوير الأراضى الزراعية وإزالة أي حالة تعد في مهدها مكلفًا رؤساء الوحدات المحلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.