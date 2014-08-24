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سامح شكري يستقبل وفدًا برلمانيًا ليبيًا برئاسة شعيب

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سامح شكري يستقبل وفدًا برلمانيًا ليبيًا برئاسة شعيب سامح شكري يستقبل وفدًا برلمانيًا ليبيًا برئاسة شعيب

سامح شكري-وزير الخارجية

استقبل سامح شكرى وزير الخارجية مساء أمس السبت  وفداً برلمانياً وحكومياً ليبياً برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور محمد شعيب ووزير الثقافة الحبيب الامين ووكيل وزارة الخارجية سعيد الأسود، حيث جدد شكرى خلال اللقاء تهنئة بانتخاب مجلس النواب وعقد جلساته، وتطعنا إلى التعاون مع المجلس وكذا مع التى سيكلفها مجلس النواب فى غضون الايام القادمة.*

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكرى أكد خلال اللقاء على ثوابت العلاقات المصرية الليبية وطبيعتها الخاصة فى ضوء علاقات الجوار والمصاهرة التى تجمع بين الشعبين الشقيقين، مشدداً على دعم مصر الكامل لتطلعات الشعب الليبى وبناء مؤسسات الدولة بما يحفظ لليبيا وحدتها وسلامة اراضيها.

أضاف المتحدث أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب والوفد المرافق اكدوا خلال اللقاء على تقديرهم الكامل لدعم مصر المستمر للشعب الليبى باعتبارها الشقيقة الكبرى التى لا تتوانى عن دعم اشقائها وصيانة وحدة التراب الليبى، معرباً عن  تطلعهم لاستمرار هذا الدعم المصرى فى بناء مؤسسات الدولة الليبية ومنوهاً بدور الازهر الشريف فى نشر قيم ومبادئ الاسلام الوسطى والسمح .

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