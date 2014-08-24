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إطلاق صواريخ من جنوب لبنان اتجاه إسرائيل

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قالت وكالة الأنباء اللبنانية ومصادر أمنية إن صاروخين على الأقل أطلقا، السبت، من جنوب لبنان صوب إسرائيل، لكن المصادر لم تحدد الجهة التي أطلقتهما.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام نقلا عن مراسلها في مدينة صور إن الصاروخين أطلقا نحو «الأراضي المحتلة»، والجيش اللبناني طوق المنطقة التي يشتبه بأنها منطقة الإطلاق.

ولم تعلن أي جماعة على الفور المسؤولية عن الهجوم.

وكان نشطاء في لبنان أطلقوا الشهر الماضي صواريخ على إسرائيل في ثلاث مرات على الأقل، وأعلنت مجموعة على صلة بتنظيم القاعدة في السابق مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.

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