محامي المتهمة بالإشتراك في تمرد : رفضنا المثول أمام النيابة لأنها غير شرعية

قال أحمد عزت “محامى د.نجوى سعد النجار(طبيبة التامين الصحى فى مدينة السادات) المتهمة بالاشتراك فى حملة تمرد ” ان الدفاع رفض مثول الدكتورة امام النيابة العامة لانها غير شرعية وخاصة بعد صدور احكاما ضد النائب العام طلعت عبد الله تطالبه بتركة لمنصبة .

واوضح عزت انه بما ان النائب العام غير شرعى فكل ما تحتة وكل قرارات النيابه تصبح غير شرعية .

واكد عزت ان الدكتورة ” نجوى ” فى احسن حال وانها وافقت على القرار الذى اناه بعدم المثول امام النيابة العامة و المحامى العام المستشار ايمن الوردانى .واضاف ايضا ان روحها المعنوية ارتفعت وبشدة عقب قيام ما يتعدى ال150 من اعضاء التيار الشعبى .الذى تنتمى له. وكذلك حملة تمرد والعشرات من القوى السياسية الاخرى بالتظاهر لاعلان التضامن معها ضد الاخوان المسلمين امام النيابة.وكشف عزت كذلك عن الدكتوره قامت بالتوقيع على استمارة حملة تمرد مرة اخرى للتاكيد على انتمائها لها .وانها لم تجبر احد على التوقيع .

يذكر ان احد اعضاء جماعة الاخوان المسلمين فى مدينة السادات التابعه لمحافظة المنوفيه .قد تقدم ببلاغا ضد د.نجوى واتهمها فيه باستغلال عملها وإجبار المترددين على التأمين الصحي بالتوقيع على استمارة حمله تمرد .

واشار الى ان الدكتورة عضوافى التيار الشعبى وحزب مصر الحرية بمدينه السادات .