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الطائرات الأمريكية تواصل مهاجمة مقاتلي “داعش” بمحيط سد الموصل

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الطائرات الأمريكية تواصل مهاجمة مقاتلي “داعش” بمحيط سد الموصل الطائرات الأمريكية تواصل مهاجمة مقاتلي “داعش” بمحيط سد الموصل

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الطائرات المقاتلة الأمريكية واصلت أمس  السبت هجامتها ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) حيث نفذت ضربة جوية في المنطقة المحيطة بسد الموصل وذلك تدعيما للعمليات التي تقوم بها القوات الامنية العراقية.

وقالت القيادة الامريكية في بيان لها أن الضربة الجوية أسفرت عن تدمير إحدى آلاليات التابعة للتنظيم الإرهابي وعادت جميع الطائرات الأمريكية من منطقة الغارات بسلام.

وأضاف البيان أن هذه الضربة تأتي في إطار دعم القوات الأمنية العراقية والكردية وحماية البنية الأساسية الرئيسية وكذلك الأفراد والمنشآت الأمريكية في العراق.

يذكر أن عدد الضربات الجوية التي شنتها الطائرات الحربية الأمريكية ضد مواقع تنظيم “داعش” في العراق بلغت 94 ضربة منذ الثامن من أغسطس الحالي من بينهم 61 ضربة لدعم القوات الامنية العراقية بالقرب من سد الموصل.

أ ش أ

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