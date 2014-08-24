بالفيديو .. صلاح يخوض ' تحدي الثلج ' بطريقة غير متوقعة

قبل محمد صلاح جناح تشيلسي تحدي الثلج، وتصرف بعده بشكل مضحك غير متوقع.

وترشح صلاح من قبل أحمد حسن "كوكا" مهاجم ريو أفي البرتغالي، وقبل التحدي معه.

سكب دلو من الماء المثلج على الرأس، هي فكرة "تحدي الثلج"، الحملة التي انتشرت في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل جمع التبرعات لمرضى ALS، أو ما يعرف بـ"التصلب الجانبي الضموري"

إذ أن المرض يهاجم النخاع الشوكي ويؤدي إلى صعوبات في النطق، تشنجات العضلات، وحتى الشلل.

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تقوم هذه الحملة عن طريق تحدي المشاهير لبعضهم البعض بسكب دلو من الماء المثلج على رؤوسهم، بحيث يختار كل نجم 3 آخرين على الأكثر من أجل المشاركة في التحدي خلال 24 ساعة.

ويُغرم المتخلف عن المشاركة بعد اختياره للتحدي 100 دولار يتبرع بهم لصالح مرضى ALS.

وركض صلاح بعد سكب دلو الماء المثلج عليه نحو حمام السباحة وقفز فيه، رغم ارتدائه قميص تشيلسي.

ورشح صلاح الإعلامي عمرو أديب، والممثل أحمد حلمي، وعماد متعب بالإضافة لشقيقه.

شاهد صلاح يخوض تحدي الثلج