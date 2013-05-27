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ضبط إسطوانات غاز مخالفة بمدينة دسوق

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ضبط إسطوانات غاز مخالفة بمدينة دسوق ضبط إسطوانات غاز مخالفة بمدينة دسوق

المهندس سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ

 

تمكنت مديرية بكفر الشيخ باجارء حملة تموينية على مدينة دسوق اليوم الاثنين برئاسة المهندس ابراهيم طلحة مدير عام التموين بكفر الشيخ من ضبط عدد 15 اسطوانة غاز كبيرة زنت 31 كيلو جرام حديد فارغ خاصة بالاغراض التجارية والتى تم ضبطها باحد المحلات التجارية بمدينة دسوق .. وقامت الحملة بوزن الاسطوانة بمصلحة الموازين والدمغه بدسوق وتبين ان وزنها على الطبيعة 29 كيلو جرام بنقص قدرة 2 كيلو جرام الامر الذى يجعل الاسطوانه مملوءة بكمية غاز 2 كيلو جرام وتسبب ضغط زائد داخل الاسطوانة وتكون عرضه للانفجار فى اى وقت .
> وتحرر محضر جنح بالواقعة بمركز دسوق وتم التحفظ على الاسطوانة كعينة وجارى ارسالها للنيابة العامة للتصرف كما تم اخطار وزارة التموين بالواقعة .

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