«فجر ليبيا» تتهم مصر والإمارات بشن غارات جوية على طرابلس: نحتفظ بحق الرد

اتهم أحمد هدية، المتحدث باسم «قوات درع الوسطى»، والتي تشارك في عملية «فجر ليبيا»، مصر والإمارات بشن غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية بالعاصمة طرابلس.

وقال هدية، في بيان صحفي، السبت، إن «المعلومات الاستخباراتية المتوفرة لدينا إلى حد الآن حول الطائرات التي قصقت العاصمة الليبية طرابلس تشير إلى تورط مصر والإمارات في هذا الأمر».

وشنت طائرات «مجهولة» خلال الأيام الماضية غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية تتبع قوات عملية «فجر ليبيا» المكونة من مقاتلين من مدينتي مصراتة (وسط) وطرابلس (شمال)، والتي خاضت معارك ضارية مع مقاتلين من كتائب «القعقاع» و«الصواعق»، التابعة لرئاسة أركان الجيش الليبي، والمحسوبة على بلدة الزنتان (شمال غرب) في محاول للسيطرة على مطار طرابلس.

وأضاف هدية خلال المؤتمر أن «قوات فجر ليبيا تحتفظ بحق الرد على هذا العدوان».