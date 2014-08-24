أخبار عاجلة

خاص مع سيف: لقاءات مع جماهير وعشاق النادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي -
عمرو دياب ودينا الشربيني... القصة الكاملة وأسرار تُنشر للمرة الأولى -
خاص مع سيف: أكاديميات الكرة .. ما لها وما عليها .. ! -
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات -
قصة سقوط رئيسة كوريا الجنوبية: ارتدت زي السجينات الشتوي وبكت عند اقتيادها للسجن -
إنتظروا النجمة " يسرا اللوزي " في بيومي أفندي مع بيومي فؤاد السبت الـ 9 مساءً -
قريباً ... كاميرا dmc في جبل الحلال ترصد عمليات الجيش المصري -
إنتظروا نجم الغناء الشعبي " سعد الصغير " في ده كلام مع سالي شاهين الجمعة الـ 9 مساءً -
خاص مع سيف: تصريحات جمال سامي "محافظ الفيوم" حول تطوير الأندية بالمحافظة -
خاص مع سيف: تقرير عن اليوم الرياضي لليتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

خالد صالح يجري عملية جراحية

Google+ Print
خالد صالح يجري عملية جراحية خالد صالح يجري عملية جراحية

السبت 23-08-2014 16:10

يستعدّ الفنان المصري خالد صالح لدخول غرفة العمليات في خلال الأيام المقبلة لإجراء جراحة قلب مفتوح، بعدما خضع مؤخّراً للعديد من التحاليل والفحوصات الطبية، تمهيداً لإجراء العمليات.
وقد بدت أعراض المرض في الآونة الأخيرة واضحة على جسم خالد، الذي فقد كثيراً من وزنه، فبدا شديد النحول.
وكان آخر ظهور فني لخالد صالح في مسلسل "حلاوة الروح"، فيما كان آخر أعماله السينمائية فيلم "الحرامي والعبيط"، الذي جمعه بالفنان خالد الصاوي.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي