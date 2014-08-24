خالد صالح يجري عملية جراحية

يستعدّ الفنان المصري خالد صالح لدخول غرفة العمليات في خلال الأيام المقبلة لإجراء جراحة قلب مفتوح، بعدما خضع مؤخّراً للعديد من التحاليل والفحوصات الطبية، تمهيداً لإجراء العمليات.

وقد بدت أعراض المرض في الآونة الأخيرة واضحة على جسم خالد، الذي فقد كثيراً من وزنه، فبدا شديد النحول.

وكان آخر ظهور فني لخالد صالح في مسلسل "حلاوة الروح"، فيما كان آخر أعماله السينمائية فيلم "الحرامي والعبيط"، الذي جمعه بالفنان خالد الصاوي.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"