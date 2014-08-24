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ردة فعل غوينيث بالترو على علاقة زوجها بجينيفر لورانس تصدم الجمهور

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أبدت النجمة العالمية gwyneth paltrow عدم اكتراثها إزاء انتشار خبر العلاقة التي تجمع زوجها السابق chris martin بالممثلة الأميركية jeinnifer lawrence .
وقالت paltrow إنّها لا تشعر بالغيرة أبداً، وإنما على العكس تماماً؛ فهي تتمنّى السعادة لزوجها، كما أنّ lawrence تليق به، ويُمكن أن تُشعره بالسعادة والاستقرار .
الكلام الذي أدلت به gwyneth خلال حديث صحافي وضع حداً لجميع الشائعات التي أفادت أنها تلقت خبر ارتباط زوجها بـ lawrence بردّة فعل عدائيّة.
يُشار إلى أنّ الممثلة gwyneth paltrow والمغنّي الإنجليزي chris martin انفصلا بعد زواج استمرّ ١٠ سنوات، لكنهما تراجعا عن الطلاق بعد فترة ومنحا زواجهما فرصة جديدة.

غوينيث بالترو والرجال السبعة... قصة إنفصال

 

 

 

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