سفير سوريا بروسيا : دمشق لا تنصاع لتهديدات واشنطن

أكد السفير السوري لدى روسيا رياض حداد اليوم الأثنين، أن دمشق لا تهاب التهديدات الأمريكية ولذلك فالحرب مستمرة منذ أكثر من عامين.

> وقال رياض حداد- في تصريحات نقلتها وكالة أنباء نوفوستي الروسية- إن ” المشكلة في سوريا تكمن في رفض دمشق الانصياع إلى الولايات المتحدة ” مشيرا إلى أن الجيش السوري قام بعملية تصفية لكافة الجماعات الإرهابية في البلاد إلا أن “القصف الإسرائيلي الأخير أعاد هذه العمليات إلى الواجهة”.

> وأكد حداد من جديد أن سوريا مستعدة للمشاركة في المؤتمر الدولي حول سوريا “جنيف-2″ مضيفا أن دمشق تقف إلى جانب حل الأزمة السورية داخل البلاد.

> ويبحث مساء اليوم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره الأمريكي جون كيري في باريس شئون التحضير للمؤتمر الدولي الثاني حول سوريا حسب ما أفادت به الخارجية الروسية.

> ومن المنتظر أن يعقد مؤتمر “جنيف-2″ في أقرب وقت غير أن موسكو وواشنطن لم تعلنا بعد عن موعد اللقاء رسميا وعلى الرغم من الغموض حول تاريخ المؤتمر وردت أنباء من مصادر مختلفة تشير إلى أن المؤتمر قد يعقد في منتصف يونيو.

> أ ش أ