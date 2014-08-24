شعبان عبد الرحيم يدين انقطاع الكهرباء في مصر بأغنية شعبيّة

كعادته دوماً في انتقاد الأوضاع الراهنة التي تمرّ بها مصر، قام المغني الشعبي شعبان عبد الرحيم الشهير بـ"شعبولا" بتسجيل أغنية بعنوان "النور عمّال بيقطع"؛ وذلك في أوّل ردّ فعل غنائيّ على أزمة انقطاع الكهرباء، التي حوّلت مصر إلى ظلام دامس، طوال الفترة الماضية.

وفي تصريحات خاصّة لـ"سيدتي نت"، قال شعبان عبد الرحيم إنّ انقطاع الكهرباء، في ظلّ موجة الحرّ الشديدة، التي تمرّ بها مصر، هو معاناة شديدة بالنسبة إلى الناس البسطاء، ممن يعتمدون في قوت يومهم على الكهرباء، مثل المكوجي. وأوضح "شعبولا" أنّه يشعر إلى أي مدى يُعاني المكوجي ـ بشكل خاص ـ لأنّ هذه المهنة كانت عمله الأوّل.

وتمنّى شعبان أن تمرّ الأزمة بخير وسلام، مشدّداً على تأييده سياسة ترشيد الاستهلاك، في ظلّ أزمة الوقود التي تعيشها مصر بسبب أشخاص غير مسؤولين. وأنهى كلامه بإعلان تأييده لكلّ سياسات الرئيس السيسي، داعياً له بأن يكون على قدر المسؤولية والهموم التي ألقيت عليه؛ فهو تسلّم مصر وهي خراب.

من ناحيته، قال كاتب الأغنية، الشاعر الغنائي المصريّ إسلام خليل، إنّ فكرة الأغنية جاءت أثناء جلوسه في المقهى، حيث انقطعت الكهرباء، ثمّ سمع تعليقات الناس، وفكّر في الأغنية، التي تحمّس لها "شعبولا" جداً بعدما ظلّ نجله وزوجته أكثر من ساعة في المصعد الكهربائي، بعد انقطاع التيّار عنه.

وتمنّى إسلام أن تتخطّى مصر أزمتها على خير، مشيراً إلى أنّ هناك بعض المناطق، تزيد فيها مدّة انقطاع الكهرباء عن 15 ساعة، وهي معاناة بكلّ ما تحمله الكلمة من معنى.

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