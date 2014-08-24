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ألبوم صور وصول أحلام إلى تطوان

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ألبوم صور وصول أحلام إلى تطوان ألبوم صور وصول أحلام إلى تطوان

السبت 23-08-2014 18:49

سجّل "سيدتي نت" وصول الفنانة أحلام إلى تطوان (شمال المغرب) برفقة زوجها ومدير أعمالها. وقد رحّبت أحلام بـ"سيدتي نت"، وكانت متألّقة بأناقة عصريّة، بالأسود والأبيض وبقبّعة صيفيّة، في وقت كان جمهور من المعجبين ينتظرها في الفندق، حيث استقبلت بإيقاع الفرقة التراثية المغربية "الدقة المراكشية". وقد تعاملت أحلام بلطف ومحبة مع معجبيها.
تجدر الإشارة إلى أنّ أحلام ستُحيي الليلة حفلها ضمن فعاليات مهرجان أصوات نسائيّة. وحسب منظّمي الحفل، فإنّ أحلام لم تتقاضَ أجراً على مشاركتها في المهرجان، بل تطوّعت للغناء مجاناً، في إطار تشجيعها للمهرجان الذي يُكرّم المرأة ويُسلّط الضوء على أصوات النساء في العالم.

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