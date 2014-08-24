الحكومة الأمريكية لن تحقق مع بيونسيه وزوجها

أعلنت الحكومة الأمريكية أن زيارة النجمة العالمية Beyonce مع زوجها مغني الراب Jay Z الى كوبا العام الماضي لم تشكل انتهاكاً للعقوبات الأمريكية بالسفر الى دولة شيوعية.

وفي تقرير رسمي صادر عن الحكومة، أكّد مكتب المفتش العام التابع لوزارة الخزًانة انه لم يجد أي دليل على انتهاكهما العقوبات الأمريكية، وبالتالي لن يتم التحقيق معهما.

وقد أثارت Beyonce بلبلة بعد زيارتها الى كوبا حيث احتفلت بعيد زواجها الخامس السنة الماضية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية حذّرت على مواطنيها منذ فترة بعيدة السفر الى الجزيرة من دون تصريح مباشر منها.

يشار الى ان النجمين Beyonce و Jay z يواجهان العديد من المشاكل الزوجية، كما أن الأولى تقدمت بدعوى طلاق لأنها وحسب قولها لم تعد تحتمل العيش مع زوجها بعد خيانته لها.