«القسام» تقصف محطة الغاز الإسرائيلية في عرض البحر المتوسط للمرة الثانية

أعلنت «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس» مسئوليتها عن قصف محطة الغاز الإسرائيلية في عرض البحر المتوسط شمال قطاع غزة للمرة الثانية، السبت.

> وذكرت «كتائب القسام» في بيان عسكري مساء السبت، أنها قصفت محطة الغاز الإسرائيلية في عرض البحر بصاروخ جراد.

> وكانت الكتائب قد قصفت المحطة التي تقول إسرائيل إنها محمية بصواريخ من طراز «باراك8» ظهر السبت بصاروخ «قسام»، كما قصفتها الجمعة بصاروخ من نفس النوع.

> كما أعلنت «كتائب القسام» مسئوليتها عن قصف قاعدة «زيكيم» العسكرية شمال قطاع غزة بتسعة صواريخ «قسام».

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