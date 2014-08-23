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«القسام» تقصف محطة الغاز الإسرائيلية في عرض البحر المتوسط للمرة الثانية

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أعلنت «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس» مسئوليتها عن قصف محطة الغاز الإسرائيلية في عرض البحر المتوسط شمال قطاع غزة للمرة الثانية، السبت.
> وذكرت «كتائب القسام» في بيان عسكري مساء السبت، أنها قصفت محطة الغاز الإسرائيلية في عرض البحر بصاروخ جراد.
> وكانت الكتائب قد قصفت المحطة التي تقول إسرائيل إنها محمية بصواريخ من طراز «باراك8» ظهر السبت بصاروخ «قسام»، كما قصفتها الجمعة بصاروخ من نفس النوع.
> كما أعلنت «كتائب القسام» مسئوليتها عن قصف قاعدة «زيكيم» العسكرية شمال قطاع غزة بتسعة صواريخ «قسام».

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