مدرب الأهلي يفسر لماذا لا يلعب عمرو جمال أساسيا؟

فسر الإسباني خوان جاريدو المدير الفني للأهلي أسباب عدم الاعتماد على عمرو جمال هداف الفريق الأحمر بشكل أساسي، خاصة أمام النجم في كأس الكونفدرالية.

وتعادل الأهلي سلبيا مع النجم وصعد متصدرا للمجموعة الثانية إلى نصف نهائي الكونفدرالية.

وقال جاريدو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "عمرو جمال؟ غير جاهز بدنيا .. لا يستطيع استكمال المران ولا أقدر على الاعتماد عليه بهذا المستوى البدني".

وأضاف "نفس الأمر بالنسبة لمحمد فاروق، وهو ما يفسر إصابته".

وبدأ الأهلي مهاجما بعماد متعب قبل أن يدفع بعمرو جمال في منتصف الشوط الثاني، بينما خرج فاروق مصابا.

وأشار مدرب الأهلي "حسام غالي شأنه شأن باقي لاعبي الأهلي، لدينا مباريات كثيرة ومضغوطة ونحتاج للعمل والإعداد فترة أطول".

وأتم "عندما توليت المسؤولية فوجئت باحتفال الأهلي ببطولة الدوري، ثم المشاركة في كأس مصر ثم كأس الكونفدرالية .. البطولات متلاحمة".