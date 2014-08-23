بالفيديو.. ضبط متهمين بحوزتهم أسلحة نارية وقنابل مولوتوف فى قنا

شنت مديرية أمن قنا حملة مكبرة على مركز أبوتشت لضبط المتهمين بحيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص تحت إشراف اللواء حسن السوهاجى مدير أمن قنا وقيادة اللواء أسامة عايش مدير المباحث. وتمكنت وحدة مباحث مركز أبوتشت من ضبط “حمادة.م.ح”، 26 عامل، ومركز أبوتشت والمتهم فى المحضر رقم 4167 لسنة 2014 م إدارى مركز أبو تشت وتم ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة وبجواره عدد 6 طلقات فارغة وكذا دراجة بخارية وتم ضبط المتهم الثانى “محمد.ص.أ” 45 سنة، كذا عدد 3 خزائن بداخلها عدد 63 طلقة من ذات العيار. وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز أبو تشت من ضبط بندقية آلية وكذا عدد 2 خزنة بداخلهما عدد 50 طلقة وتم ضبط مسدس وطبنجة حلوان عيار 9 مم وعدد 100طلقة آلية وعدد 93 طلقة عيار 9 مم وتم ضبط صندوق بلاستيكى بداخله عدد 24 زجاجة مولوتوف، وذلك داخل منازل المتهمين الهاربين وهم “على.م.ح”، 30 سنة، و”منصور.م.م”، 36 سنة، و”محمد.ك”، تحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

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