مختل عقلياً ينهى حياة أمه وشقيقته أثناء نومهما بسوهاج‎

لقيت سيدة وابنتها حتفهما بعد تلقيهما عدة ضربات بالراس اثناء نومهما على يد ابنها المختل عقليا بمركز طما.

وكان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطاراً من مأمور مركز طما، يفيد بمصرع ربة منزل ونجلتها داخل منزلهما بناحية قرية مشطا.

> تبين من التحريات قيام محمد. ع سائق توك توك ويقيم بناحية قرية مشطا مختل عقليا، بتهشيم رأس والدته “وفاء. م ربة منزل”، وشقيقته “أسماء. ع ربة منزل”، يقيمان بذات الناحية، وذلك أثناء نومهما باستخدام أسطوانة بوتاجاز ،تم الفبض على المتهم وتبين أنه مختل عقلياً ،وتحرر المحضر اللازم.