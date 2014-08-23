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الخارجية تدين بشدة واقعة إعدام مواطن مصري بمدينة درنة بشرق ليبيا

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الخارجية تدين بشدة واقعة إعدام مواطن مصري بمدينة درنة بشرق ليبيا الخارجية تدين بشدة واقعة إعدام مواطن مصري بمدينة درنة بشرق ليبيا

السفير بدر عبدالعاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية

أعرب السفير بدر عبد العاطى المتحدث باسم وزارة الخارجية عن ادانة البالغة لواقعة إعدام مواطن مصرى بليبيا، وذلك تعقيبًا علي ما أوردته وسائل الإعلام من قيام إحدى الجماعات المسلحة في ليبيا بإعدام المواطن محمد أحمد محمد في أحد ملاعب كرة القدم بمدينة درنة شرقي ليبيا.

وقال عبد العاطى – فى بيان صحفى مساء اليوم السبت – أن المواطن المذكور لم تتوافر له أية ضمانات لمحاكمة عادلة.

وطالب المتحدث كافة الأطراف الإقليمية والدولية بتقديم كل الدعم لمساعدة السلطات الليبية لمواجهة هذه الجماعات المتشددة، من خلال المساهمة في إعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية وضبط الأمن وإنفاذ القانون والعدالة في جميع أنحاء ليبيا، وأهمية اضطلاع السلطات الليبية المعنية بمسئولياتها.

وأكد عبد العاطى على الرفض التام لكافة صور التطرف والعنف وما يؤدى إليه من تزايد مخاطر الارهاب الذى يعد ظاهرة عالمية تتطلب تكاتف الجهود الدولية لمحاربتها.

أ ش أ

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