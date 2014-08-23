محمود عباس: مصر هي الوحيدة الراعية لوقف إطلاق النار

أكد الرئيس محمود عباس، أن مصر هي الوحيدة الراعية لبحث التهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنها ستوجه الدعوة للوفد الفلسطيني برئاسة عزام الأحمد، وهذا الوفد يشمل كل الأطياف بما في ذلك حركة حماس، للعودة إلى المفاوضات لبحث تهدئة طويلة ومناقشة باقي القضايا المطلوبة أو الموضوعة على الطاولة فيما بعد، وعلينا جميعا أن نوقف هذا النزيف والقتال الذي يحصل الآن، وهذا هو همنا الأول.

وقال الرئيس في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري عقب لقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، ‘إننا تشرفنا بلقاء الرئيس السيسي، وكانت زيارة هامة جدا هدفها الأساس هو أن نستأنف مفاوضات التهدئة في مصر في أقرب وقت ممكن والتي توقفت قبل بضعة أيام، لنتفادى مزيدا من الإصابات والتضحيات والشهداء والتدمير، ونأمل أن يكون في أقرب وقت ممكن’.

وأضاف ، ‘الموضوع الثاني الذي بحثناه هو مهم جدا وهو ماذا بعد؟؟ هل سنستمر في كل سنتين ننتظر عدوانا جديدا على غزة أو الضفة الغربية أو غيرها؟ لا بد من طرح الحل النهائي بشكل واضح، واتفقنا مع الرئيس السيسي على معالم هذا الحل وكيف يكون وكيف يطرح مع بقية الأطراف من أجل الوصول الى هذا الحل بأقصى سرعة ممكنة، بالإضافة الى أننا تطرقنا الى العلاقات الثنائية الوطيدة التي تربطنا بمصر الشقيقة.

وأضاف سيادته: اننا تحدثنا مع الدول العربية واليوم سنتحدث مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، وقبل ايام كنا في الاردن وقطر لبلورة الرؤية التي سوف نتحدث فيها بشكل واضح مع الأميركان.