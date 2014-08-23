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انتهت - بازل 4-0 إيطاليان .. حمودي كاد يسجل .. النني يشارك

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انتهت - بازل 4-0 إيطاليان .. حمودي كاد يسجل .. النني يشارك انتهت - بازل 4-0 إيطاليان .. حمودي كاد يسجل .. النني يشارك

أعلن باولو سوزا المدير الفني لبازل عن تشكيل فريقه لمواجهة إيطاليان في كأس سويسرا يوم السبت والتي جاء فيه أحمد حمودي أساسيا لأول مرة.

حمودي شارك في مباريات ودية فقط مع بازل، ولكنه سيلعب أساسيا مع فريقه في أول ظهور رسمي له.

وإلى جانب جناح سموحة السابق، سيشارك الأرجنتيني المخضرم والتر صامويل في الدفاع لأول مرة أيضا.

واشترك النني في الدقيقة 60 ليجاور حمودي.

أحداث المباراة

كاد حمودي أن يسجل هدفا لولا العارضة.. شاهد الفيديو

شاهد انفراد لحمودي

تقدم ديلجادو بهدف أول في الدقيقة السادسة، وضاعف إيمبولو بالثاني في الدقيقة 19.

يسجل فابيان فراي هدفا في الدقيقة 53 صوب كرة، قفز من فوقها حمودي.

في الدقيقة 62 كاد النني أن يصنع أول أهداف والتر صامويل من ركلة حرة رائعة أرسلها المصري وحولها الأرجنتيني بالرأس أعلى العارضة.

وضم التشكيل:

حراسة المرمى: فايليتي

الدفاع: أجيتي - صامويل - أليجي - جونزالفيس

الوسط: جيوفري سيري دي - فابيان فراي - ديلجادو - حمودي - كالا

الهجوم: إيمبولو

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فيديو اليوم السابع