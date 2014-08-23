تعرّفي إلى ألوان موسم الشتاء السبعة!

هل بدأت بتحضير خزانتك الشتوية منذ الآن؟! حسناً... حتى تنجحي في ذلك، عليك بالتعرف إلى أبرز ألوان موسمي الخريف والشتاء؛ ونحن اليوم سنساعدك في ذلك، بعد أن ألقينا نظرة على جميع عروض الأزياء في مختلف عواصم الموضة، وانتقينا سبعة ألوان، هي الأبرز في الموسم المقبل. وقد تنوّعت هذه الألوان؛ فمنها القوية، ومنها الداكنة، في وقت ستمتدّ تأثيرات فصل الصيف ـ بشكل أو بآخر ـ إلى موسم الشتاء. كذلك لاحظنا وجود ألوان زاهية كالزهري، الذي رأيناه لدى كلّ من: Christian Dior، Chloe، Giambattista Valli، وChristopher Kane، واللون الأحمر لدى: Dolce & Gabbana، Carolina Herrera، Jenny Packham، وAndrew Gn. ومن أبرز الألوان الأخرى، الأزرق والأخضر، حيث تنوّعت درجات الأول ما بين الصارخ والهادئ، وما بين الداكن والفاتح، وقد رأيناه لدى: Versace، Diane von Furstenberg، Cushnie et Ochs، وGucci. أمّا الأخضر فقد غلبت عليه الدرجات الداكنة، وأبرزها الزيتي، أو كما يُسمّى "العسكري". وقد رأينها لدى: Balmain، Isabel Marant، Alberta Ferretti، وEmilio Pucci. وبكلّ تأكيد أنّ اللونين الأسود والرمادي سيكونان أساسيين في فصل الشتاء، ولا يُمكن الاستغناء عنهما أبداً. لكنّ الأسود في هذا العام كان لإطلالة كاملة منه، وقد رأيناه لدى: Deplozo، Fendi، Antonio Berardi، وZac Pozen. أمّا الرمادي، فرأيناه لدى: Chanel، Giorgio Armani، Jason Wu، DKNY. وآخر الألوان السبعة الرائجة في هذا الموسم هو الأبيض بدرجاته الناصعة أو الأكثر شحوباً. وقد رأيناه لدى: Alexander McQueen، Calvin Klein، Dsquared2، وBlumarine.

اختاري من هذه الألوان السبعة ما يُناسبك، أو اختاريها جميعاً، لتحصلي على خزانة شتوية معاصرة، وأنيقة، وزاخرة بالألوان الرائعة.

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