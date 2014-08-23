حماس توافق على انضمام فلسطين إلى محكمة لاهاي

أعلنت حركة حماس اليوم أنها توافق على انضمام دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية وأنها لا تخشى عُقبى الانضمام. وتفتح هذه الخطوة الأبواب أمام تحقيق دولي بشأن جرائم حرب مع كل من إسرائيل والحركة في غزة، وذلك حسبما انقلت وكالة الأنباء الألمانية”.

قال قادة حماس اليوم السبت 23 أغسطس إنهم وافقوا على انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية في خطوة يمكن أن تفتح الباب للتحقيق مع كل من إسرائيل والحركة بشأن جرائم حرب خلال القتال في قطاع غزة. وقال موسى أبو مرزوق أحد قادة حماس وهو مقيم في القاهرة إنه وقع وثيقة، يقول الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن من الضروري أن تقرها جميع الفصائل الفلسطينية قبل أن يسعى للانضمام إلى المعاهدة المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف “وقعت حركة حماس على الورقة التي اشترط الرئيس أبو مازن موافقة الفصائل عليها قبل ذهابه للتوقيع على ميثاق روما الممهد لعضوية فلسطين في محكمة الجنايات الدولية”. وإذا وقع الفلسطينيون على المعاهدة المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية والتي تعرف بميثاق روما فسيكون للمحكمة الولاية القضائية على الجرائم التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية. ويمكن بذلك فتح تحقيق في أحداث تعود إلى منتصف عام 2002، عندما بدأت المحكمة عملها المتمثل في التفويض بمحاكمة الأفراد سواء عن جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية.

من جانبه، قال المسؤول في حماس مشير المصري لرويترز شارحا قرار الحركة التوقيع على الوثيقة الفلسطينية إنه ليس هناك “ما تخشاه المقاومة. الفصائل الفلسطينية تمارس مقاومة مشروعة” كفلتها كل القوانين والأعراف الدولية. وأضاف “نحن في حالة دفاع عن النفس”.