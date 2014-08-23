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مقتل 3 جنود وعميد في الجيش بتفجيرين باليمن

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مقتل 3 جنود وعميد في الجيش بتفجيرين باليمن مقتل 3 جنود وعميد في الجيش بتفجيرين باليمن

أفاد مراسل قناة “العربية” في اليمن أن 3 جنود من الجيش قتلوا وجرح ستة آخرون في تفجير سيارة دورية تابعة للجيش اليمني على الطريق بين مدينتي سيئون وشبان في وادي حضرموت.

وأفاد شهود عيان أن تفجير العبوة تم عن بعد واستهدف دورية الجيش أثناء توجهها من سيئون إلى شبام.

وكان الجيش قد كثّف تواجده في شبام في الآونة الأخيرة وبدأ مواجهة متقطعة مع عناصر القاعدة الذين اتخذوا من وادي حضرموت معاقل لهم بعد أن ضرب الجيش معاقلهم في محافظتي أبين وشبوه خلال الأشهر الماضية.

وفي عدن، قتل عميد في الجيش اليمني فيما كان يقود سيارته. وقال مصدر عسكري إن “عبوة ناسفة انفجرت في سيارة العميد أحمد محمد صالح العمري مدير الإمداد والتموين بالمنطقة العسكرية الثالثة أثناء مروره في الشارع الخلفي للسجن المركزي بحي المنصورة في مدينة عدن، ما أدى إلى إصابته مع نجله ونقلهما إلى المستشفى”.

وأكد مصدر طبي “وفاة العميد العمري متأثراً بجروحه فيما لا يزال نجله يتلقى العلاج في المستشفى”.

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