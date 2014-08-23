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الحكومة اليمنية تقدم الاستقالة خلال شهر بسبب “الحوثيون”

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الحكومة اليمنية تقدم الاستقالة خلال شهر بسبب “الحوثيون” الحكومة اليمنية تقدم الاستقالة خلال شهر بسبب “الحوثيون”

المظاهرات في اليمن تؤدي إلي الاحتجاجات

صرح مصدر حكومي بأن اليمنية عرضت اليوم السبت، 23 أغسطس، الاستقالة في غضون شهر مع إعادة النظر في قرار لخفض دعم الوقود سعيًا لإنهاء احتجاجات الحوثيين.

وقال المصدر الحكومي وهو من اللجنة الرئاسية في اليمن، إن المسؤولين سلموا الحوثيين مسودة اقتراح يتضمن عرضا بتشكيل حكومة جديدة في غضون شهر وتأسيس لجنة اقتصادية تعيد النظر في مسألة دعم الوقود.

وقال المصدر “سيطبق هذا الاقتراح مقابل إزالة الحوثيين خياما في صنعاء” وإنهاء الاعتصامات والاحتجاجات. ولم يكن هناك رد فعل من الحوثيين على الفور.

وخاض الحوثيون الذين يسعون لكسب مزيد من السلطة للزيديين الشيعة في شمال اليمن قتالا ضد الحكومة المركزية لسنوات.

وتظاهر عشرات الآلاف من اليمنيين في العاصمةصنعاء أمس الجمعة تلبية لدعوة أطلقها الحوثيون الشيعة للمطالبة باستقالة الحكومة وإلغاء قرار خفض الدعم.

وتأتي هذه المظاهرة في نهاية أسبوع شهد احتجاجات حاشدة ضاعفت من الضغوط التي يتعرض لها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الذي يسعى جاهدا لحفظ النظام في البلاد.

د ب أ

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