البحرين تحظر على الجمعيات السياسية الاتصال بـ"حزب الله"

حظرت البحرين على الجمعيات السياسية اليوم الاثنين إجراء أى اتصال بجماعة حزب الله اللبنانى غداة وصف وزير خارجيتها للأمين للجماعة حسن نصر الله بأنه "إرهابى".

ويكشف القرار مدى حدة التوتر الطائفى فى البحرين ومنطقة الخليج الذى أججته الحرب الأهلية فى سوريا واشتد بعد أن أقر زعيم جماعة حزب الله الشيعية علانية بأنه يقاتل فى صف الرئيس السورى بشار الأسد ضد مقاتلى المعارضة وأغلبهم سنة.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن أمر أصدره وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن على آل خليفة قوله "يحظر على الجمعيات السياسية الاتصال بأى شكل من الأشكال بمنظمة حزب الله اللبنانى باعتبارها منظمة إرهابية."

وتشهد البحرين اضطرابات بين أبناء الأغلبية الشيعية شملت احتجاجات فى الشوارع فى عام 2011 للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية ودور أكبر لطائفتهم فى الحكومة.

واتهمت البحرين إيران وحزب الله بإثارة الاضطرابات. وينفى الاثنان ذلك لكن حزب الله انتقد الإجراءات الأمنية التى تتخذها حكومة المنامة ضد المحتجين الشيعة.

ولم يذكر بيان وزير العدل الإجراءات التى ستتخذها الحكومة إذا لم تلتزم أى جمعية بالحظر. وقالت جمعية الوفاق التى تمثل المعارضة الشيعية الرئيسية أنها ليس لها أى اتصال رسمى بحزب الله.

وقال هادى الموسوى عضو جمعية الوفاق لرويترز إنه لا وجود لأى اتصالات أو تعاون بين الوفاق وحزب الله وإن هموم الوفاق داخلية ولا تحتاج منها الاتصال بأحد.

وكان وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وصف نصر الله فى صفحته بموقع تويتر أمس الأحد بأنه "إرهابى" بعد أن قال زعيم حزب الله إنه سيقاتل مع الأسد حتى النصر فى الحرب السورية.

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